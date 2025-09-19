DEAŞ'ın Üst Düzey Lideri Hava Saldırısında Öldürüldü

Irak, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzeyli bir yetkilisinin Suriye topraklarında düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın operasyon ve dış güvenlikten sorumlu üst düzey ismi Ömer Abdulkadir Bassam'ın (Abdurrahman el-Halebi) ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerince Suriye'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Bassam'ın örgüt içinde sözde "Uzak Vilayetler" olarak adlandırılan yapılanmaların planlanması ve denetiminden sorumlu olduğu, Lübnan'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya doğrudan katıldığı kaydedildi. Bassam'ın ayrıca Avrupa ve ABD'de gerçekleştirilmek istenen bir dizi terör saldırısının planlayıcısı olduğu, bu girişimlerin hassas istihbarat çalışmalarıyla engellendiği ifade edildi. Operasyonun aylar süren titiz bir istihbarat takibi ve Irak yargısının desteği sonucu başarıyla tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Hedef, hareketlerinin tespit edilmesinin ardından uluslararası koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırısıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Söz konusu operasyonun terör örgütü DEAŞ için büyük bir stratejik kayıp olduğu belirtildi. El-Halebi'nin ortadan kaldırılmasının son 2 ayda gerçekleştirilen başarılı operasyonların devamı olduğu vurgulanırken, bu süreçte örgütün 6'dan fazla üst düzey liderinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Kasım 2013'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen çifte intihar saldırısında 23 kişi ölmüş, 160 kişi yaralanmıştı. - BAĞDAT