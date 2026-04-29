Ahmet Davutoğlu: '15 Temmuz'un 10. yılında toplumsal barışa imza atalım'

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir toplumsal barışa imza atalım, toplumsal barışı hayata geçirelim" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylem başlatan Doruk Madencilik işçileriyle işveren arasındaki uzlaşmaya ilişkin, "1 Mayıs'ta şenliklerle bu bayramı kutlayacak olan emekçiler, bayrama büyük bir ıstırap ile giriyorlar. Çok şey söylenebilir ama zaten maden işçilerimizin 10 gün içerisinde yaşadıkları hepimizi sarsıyor. Geçen hafta grup toplantısının ardından maden işçilerimizi 1-1,5 saat dinledik. Daha önce onları Enerji Bakanlığı önünde ziyaret etmek istediğim zaman sabahın 06.00'sında gözaltına alınmışlardı. Her birisinin hikayesi içler acısı; bayram değil herhangi bir şekilde günlük hayatlarını sürdürebilme psikolojisine sahip değiller. Dün anlaşma sağlandı. Anlaşmayı kim sağladı? İçişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı. Ülke itibarını koruma vazifesi olan Cumhurbaşkanına, bakanlara ve bu bakanlıkların bürokratlarına sormamız gerekiyor; madem bu işçileri haklı bulacaktınız, bu işçiler ile maden sömürücüsü işveren arasında bir uzlaşı sağlayacaktınız; neden bu işkenceyi bu çocuklara yaptınız? Ey Enerji Bakanı şu an garantörlük yapıyorsun. O işçiler senin binanın önünde günlerce açlık nöbeti yaptı, neredeydin? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sen işverenin değil işçilerin bakanısın be adam. Talimat gelecek yukarıdan, 'Hadi uzlaşın' diyecekler uzlaşacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı; benim de tuttuğum ve maalesef üzüntüyle yaşananlara şahit olduğum Fenerbahçe'nin bir futbolcu alımı için uluslararası ara buluculuk yaptınız. Allah aşkına bu işçileri niye çağırmadınız? 'Ne istiyorsunuz kardeşim, nedir derdiniz' diye niye sormadınız?" ifadelerini kullandı.

'DARBE KARŞITLIĞINA EVET, ADALETSİZLİĞE HAYIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün KHK'lı ailesini arayarak taziye dileğinde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bence çok doğru yapmış, tebrik ederim. Gelin 15 Temmuz'un 10'uncu yılında bir toplumsal barışa imza atalım, toplumsal barışı hayata geçirelim. Bu Yusuf Tarık eğer burada o çocuklarla birlikte şehit olmasaydı, dışarıda bir yerde trafik kazasında ölseydi, babası KHK'lı diye muhtemelen kimse onun evine gitmeyecekti. Bu çocuklar bizim, hepsi masum. Gelin; darbe teşebbüsünde fiilen yer almış olanlara en sert cezaları uygulayınız ama üçe ayırdınız ya ona sadık kalın. Üstü ihanet dediniz ya onlara karşı tavrınız net olsun, o net tavırda yanınızdayız. Yurt dışında hala ihanet şebekesi olanlara karşı tavrınız net olsun. İkinci kategori olan ticaret, üçüncü kategori olan ibadet var; en büyük kesim bu ibadet kesimi. Ticaret kesimi parayı verdi kendini kurtardı. O ibadet kesimi ise devletin açtığı okullara çocuklarını gönderdikleri için, devletin teminat verdiği bankalara para yatırdıkları için, devletin izin verdiği derneklere gidip üye oldukları için yıllarca hapis yattılar. İhanet şebekelerinin başını, kardeşini büyükelçi yaptınız. Onların akrabalarına sivil ölüm cezası tatbik ettiniz, bu adalet değil. Darbe karşıtlığına evet, adaletsizliğe hayır diyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı