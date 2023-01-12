Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Seçtiğimiz cumhurbaşkanı 'ben karar vereceğim' derse kriz çıkar, yeniden seçime gideriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında, "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse..." sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 6'lı masayla ilgili konuşan Davutoğlu, bir ihtilafın söz konusu olmadığını savundu.

"ÜLKE SEÇİME GİDER"

"Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı 'Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum' derse..." sorusuna da yanıt veren Davutoğlu, "Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider." ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKANLAR, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKLAR"

Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Elimizde çok kuvvetli iki mutabakat var. Hep şunu söyledik; birlikte yöneteceğiz dedik. Bu bir ilkesel pozisyon. Bu kadar tecrübeden sonra bizi anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayız. Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar.

"CUMHURBAŞKANININ ARKASINDA DURACAĞIZ"

Hükümet kurulduktan sonra sayın Cumhurbaşkanının güçlü hükümeti yönetebilmesi için halkın hepimizin yanında olduğun görmesi, o Cumhurbaşkanını rahatlatır. Meclis'te Cumhurbaşkanının arkasında 6 partinin de grubu Cumhurbaşkanının arkasında diye onu desteklemekten daha büyük bir yetki Cumhurbaşkanına verilmez. Böylece o Cumhurbaşkanının arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında. Yetkiyi ve sorumluluğu da paylaşıyor diye düşünecek."