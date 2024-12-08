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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir başarı varsa başta Erdoğan olmak üzere hepimize ait" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasındaki sürece destek veren ifadeler kullandı.

"BİR BAŞARI VARSA HEPİMİZE AİT"

Davutoğlu, "Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyor. Dinleseydi şu anda halkı ile barışık Şam'da belki de Orta Doğu'ya örnek bir demokrasi kurabilirdi. Bizi dinlemedi" diye konuştu. Davutoğlu, ayrıca, "Şu anda söylüyorum. Bir başarı varsa başta Sayın Erdoğan olmak üzere hepimize ait" dedi.

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI YAKILABİLİRDİ"

Esad'ın karşısında durulmasının Türkiye için ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, "Peki ya Türkiye Esad'ın yanında olsaydı? Ya şu an Esad'ın çöken heykeli ile beraber Türkiye'nin itibarı da yerle bir olsaydı? Ya Türkiye ortak olsaydı da, aynı anda Erdoğan ya da görevde olsaydım benim fotoğraflarımız yakılıyor olsaydı bu en büyük bedel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAdem Yılmaz:

Ne diyo bu

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sen hariç ..

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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Başarı mı? malum devletin kurulması an meselesi

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Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıtertip kirtasiye:

sinekmi vızıldıyoooo..

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıKamil Akdemir:

Sen kimsin?Bu işte senin yerin en sonda değil daha da sondadır

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Haber YorumlarıAkıl:

Çapsız küçük enişte , ülkenin ekonomisini batırmayı beraber başardınız , bu savaşda sizin yüzünüzden çıktı.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Geri kabul anlaşmasını yırtıp atıverin bir zahmet. Yaranmaya çalışmayalım ,köprü altından çok sular aktı. Ha Şam'da huzur sağlanmış , turla gidip camiide namaz kılabilrsiniz

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Haber YorumlarıMengele:

Yalakalik yapma

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Haber YorumlarıD:

Zamanında ilmi egosuyla çok övünüyordu Halbuki kimse davutoğlunu sevmedi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

vakti zamanında iktidarla beraber ülkeyi mülteci deposuna çeviren şahsiyet ortaya çıktı konuşuyor

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