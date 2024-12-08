Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasındaki sürece destek veren ifadeler kullandı.

"BİR BAŞARI VARSA HEPİMİZE AİT"

Davutoğlu, "Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyor. Dinleseydi şu anda halkı ile barışık Şam'da belki de Orta Doğu'ya örnek bir demokrasi kurabilirdi. Bizi dinlemedi" diye konuştu. Davutoğlu, ayrıca, "Şu anda söylüyorum. Bir başarı varsa başta Sayın Erdoğan olmak üzere hepimize ait" dedi.

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI YAKILABİLİRDİ"

Esad'ın karşısında durulmasının Türkiye için ne denli önemli olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, "Peki ya Türkiye Esad'ın yanında olsaydı? Ya şu an Esad'ın çöken heykeli ile beraber Türkiye'nin itibarı da yerle bir olsaydı? Ya Türkiye ortak olsaydı da, aynı anda Erdoğan ya da görevde olsaydım benim fotoğraflarımız yakılıyor olsaydı bu en büyük bedel olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.