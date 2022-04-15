Davutoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Yöneltilen eleştiri sonrası adeta çılgına döndü - Haberler

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Davutoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Yöneltilen eleştiri sonrası adeta çılgına döndü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyaretinde gergin anlar yaşadı. Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara neden ses çıkarmadığının sorulması üzerine küplere binen Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi, bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadesini kullandı. Davutoğlu'nun verdiği yanıt sonrası alkış sesleri yükseldi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine hararetli bir yanıt verdi.

"İTİRAZ ETMESEYDİM BAŞBAKANLIĞIM GİTMEZDİ"

Başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği konulara 'o zaman neden itiraz etmediği' eleştirilerine yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım" ifadelerini kullandı.

SESİNİN YÜKSELMESİYLE ALKIŞ KOPTU

Ahmet Davutoğlu'nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında dinleyicilerden alkış sesleri yükseldi.

Davutoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Yöneltilen eleştiri sonrası adeta çılgına döndü

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır, Başbakan, Politika, Güncel, Haberler

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