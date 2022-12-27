Davutoğlu'ndan canlı yayında Bahçeli'ye olay sözler! Sunucu araya girmek zorunda kaldı

Katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen cezanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyleyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Bahçeli ile ilgili de olay ifadeler kullandı. "Bahçeli neden Kemal Bey'e operasyon yapıldı? diyor" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "Bahçeli küçük aklıyla 6'lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor" dedi. Bu ifadeler üzerine sunucu araya girerek uyarıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kübra Par'ın Açık ve Net programında gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Burada İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararını değerlendiren Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyleyen Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli ile ilgili de olay ifadeler kullandı.

"BUNUN HUKUK KARARI OLDUĞUNU KİMSE İDDİA EDEMEZ"

15 gün önce İmamoğlu ile ilgili kararın gündemde olmadığını belirten Davutoğlu, "Bu kararın hukuk kararı olduğunu kimse iddia edemez, kimse inanmaz. Bu karar doğrudan sayın Erdoğan'ın verdiği talimatla alınan karar. Hiç şüphe yok. AK Parti'ye en güçlü desteği verenler de bunu biliyor. Herkes biliyor. Peki niye yaptı bu hamleyi. Bunu bizim düşünmemiz ve karşı hamle hazırlamamız gerekmez mi? Belki 1 ay içinde başka hamleler yapacak." dedi.