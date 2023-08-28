Yerel seçim için startı verdiler! Davutoğlu-Karamollaoğlu zirvesinden tam mutabakat çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede; TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı, yerel teşkilatlar ve iki partinin genel merkezi arasında istişarelerin başlaması konusunda tam mutabakata varıldığı ifade edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, TBMM grup çalışmaları ve yerel seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Yerel seçim çalışmaları için iki parti arasından istişarelerin başlamasına karar verildi.

DAVUTOĞLU, KARAMOLLAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırladı. Gelecek Partisinden yapılan açıklamaya göre ziyarette, partilerin TBMM'deki grup çalışmaları, yerel seçim hazırlıkları ve siyasi gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İKİ PARTİ ARASINDA YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Genel başkanların 1 Ekim'de başlayacak TBMM çalışmalarında Saadet-Gelecek grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda mutabık kaldıkları belirtilirken, yerel seçim hazırlıkları bağlamında ise gerek yerel teşkilatlar arasında gerekse genel merkezlerin ilgili birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verdikleri bildirildi. Siyasi gelişmelerle ilgili istişarelerin daha düzenli yapılmasının önemi teyit edildi.

"GÖRÜŞME SON DERECE OLUMLU GEÇTİ"

Görüşmenin son derece olumlu geçtiği bildirilirken, "İki partinin iş birliğinin genel seçimler sonrası toplumda oluşan karamsarlığı aşma ve yeni bir siyasi iklim oluşturma çabası olarak tabanda yaptığı olumlu etkiden duyulan memnuniyet ifade edilmiştir" açıklaması yapıldı.