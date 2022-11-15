Gelecek Partisi'nden Özdağ'ın "Sen sustuğun için insanlar ölüyor" sözlerine ağır yanıt: Sen kimin maşasısın?

Zafer Partisi lideri Özdağ, İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırının ardından Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na, "Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor" sözleriyle yüklenmişti. Bu sözleri Gelecek Partisi'nin yanıtı sert oldu. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Özdağ'ı iktidarın gizli destekçisi olmakla suçlayarak, "Sen kimin maşasının, kime hizmet ediyorsun Ümit Özdağ" dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı siyasette de tansiyonu yükseltti. Patlamanın yaşandığı Taksim'e giderek basın açıklaması yapmak isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a polis ekipleri güvenlik tehdidi gerekçesiyle engel oldu. Bölgeye giremeyen Özdağ ve beraberindekiler kendilerine ayrılan alanda basın açıklaması yaptı.

"SEN SUSTUĞUN İÇİN İNSANLAR ÖLÜYOR"

Ümit Özdağ açıklamasında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. Davutoğlu'nu susmakla suçlayan Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet Davutoğlu, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat" dedi.

"UTANMADAN 6'LI MASADA OTURMA"

Özdağ, "Utanmadan 6'lı masada oturma. Bak ben ölümü göze aldım, Türk Milleti'ne karşı sorumluyuz. Türkiye'de siyaset ölümü göze alarak yapılır, biz öyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEN KİMİN MAŞASISIN ÖZDAĞ"

Gelecek Partisi'nin Ümit Özdağ'a yanıtı sert oldu. Partinin Genel Sekreteri Kani Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ'ı iktidarın gizli destekçisi olmakla suçladı. Torun, "İktidarın gizli destekçisi ırkçı partinin başındaki zat, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'na saldırmış. Sen kimin maşasının, kime hizmet ediyorsun Ümit Özdağ?" diye tepki gösterdi.