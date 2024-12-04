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Davetteki manzara belediye başkanını küplere bindirdi: Bir daha yaşanırsa tüm kadroyu değiştiririm

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde düzenlenen davette salonda Türk bayrağı ve Atatürk posteri yer almadığını fark edince belediye çalışanlarına ateş püskürdü. Engelli vatandaşlara özel bir programın yer almamasına da değinen Özarslan, "Bir daha böyle bir şey olursa tüm kadroyu değiştiririm" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü çerçevesinde düzenlenen davette Belediye Başkanı Mesut Özarslan adeta çılgına döndü. Davette konuşma yapan Özarslan, salonda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yer almadığını görünce büyük tepki gösterdi.

BELEDİYE KADROLARINA SERT ÇIKTI

Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler kapsamında yapılan davette engelli vatandaşlara özel bir programın yer almamasına da sinirlenen Özarslan, "Bir daha böyle bir şey olursa tüm kadroyu değiştiririm" dedi.

BAŞKAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Başkan Özarslan; "Keçiören Belediyesi olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza yakışır bir program düzenleyememenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu konuda gerekli özeleştiriyi yaparak, bu eksikliği telafi etmek adına yeni yıl kutlamalarını engelli vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirme kararı aldık.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olan bir belediye olarak, yılbaşı etkinliğimizde onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, engelli vatandaşlarımızın eşit, erişilebilir ve mutlu bir yaşam sürmelerine yönelik kararlılığımızın bir göstergesi olacaktır.

Etkinlik detayları ve tarih bilgileri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Keçiören'deki tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı kutlamaya davet ediyor, yeni yıla birlikte umutla adım atmayı diliyoruz."

Davetteki manzara belediye başkanını küplere bindirdi: Bir daha yaşanırsa tüm kadroyu değiştiririm

Davetteki manzara belediye başkanını küplere bindirdi: Bir daha yaşanırsa tüm kadroyu değiştiririm
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Eee ortagınız dem e borcunuzu ödemek zorundasınız CHP li bld büyük şehirlerde dem lileri işe aldı bunlar normal şeyler ayrıca dem lileri işten cıkaramassınız yoksa bidahaki seçimde elinizde bld kalmaz

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