Danimarka Başbakanı Frederiksen: 'Orban'ın kararlarına izin vermeyeceğim'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek bir ülkenin ve Viktor Orban'ın Avrupa'nın geleceği hakkında kararlar almasına izin vermeyeceğim" dedi.

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen 7. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın bugün her zamankinden daha fazla dik durması gerektiğini vurgulayan Frederiksen, "Bugünkü toplantının konusu da buydu. Şimdi, her zamankinden daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa inşa etmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Avrupa'nın dört bir yanından birçok farklı konuda farklı görüşleri olan ülkeleri bir araya getirdiğinin altını çizen Frederiksen, "Fakat artık bu farklılıkların pek önemi yok. Çünkü paylaştığımız büyük bir meydan okuma var; Avrupa'ya yönelik Rusya tehdidi" dedi.

"Orban'ın Avrupa'nın geleceği hakkında kararlar almasına izin vermeyeceğim"

Basın toplantısında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'ya AB'ye üyelik yerine "stratejik ortaklık" teklif edilmesi yönündeki fikrine ilişkin bir soruya cevap veren Danimarka Başbakanı Frederiksen, " Avrupa Birliği'nin genişlemesi, stratejimizin bir parçası. Bu, tüm Avrupa Birliği'nin ve aslında tüm kıtanın meselesidir. Mümkün olan en güçlü Avrupa'yı inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

AB dahilinde 26 ülkenin Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyeliklerine destek verdiğini vurgulayan Frederiksen, "Tek bir ülkenin ve Viktor Orban'ın Avrupa'nın geleceği hakkında kararlar almasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, bu nedenle Macaristan'la bir çözüm bulma arayışına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'nın güvenliği için en önemli şey siyasi irade"

Zelenskiy, "Ne yazık ki hepimiz Rusya'nın yıkıcı eylemlerini artırdığını görüyoruz. Şu anda Avrupa'nın güvenliği için en önemli şey siyasi iradedir. Bugünün ana gündem maddesi buydu" dedi.

Avrupa'da son dönemde yaşanan hava sahası ihlalleri ve insansız hava aracı (İHA) tehdidine değinen Zelenskiy, "İHA'lar konusunda sağlam deneyimlere sahip askerlerimiz, şu anda Danimarka'da ve onların deneyimleri ve uzmanlıklarını paylaşacağız. Umuyorum ki bugünkü toplantı, İHA'lara karşı ortak savunma fikrini güçlü bir şekilde destekleyecek. İsmine ne denirse densin, ister İHA Duvarı, ister İHA Kubbesi veya İHA Hızlı Müdahale Sistemi denilsin, mesele aynı. Her ülke, casus, saldırı ve diğer türden İHA'lara karşı korunmak zorunda" dedi.

Avrupa ülkelerine Rusya ile bağları koparma çağrısı

Rusya'ya baskının artırılması için 19. yaptırım paketinin hızlı bir şekilde onaylanması çağrısı yapan Zelenskiy, "Ayrıca ortaklarımızdan güçlü tedbirler bekliyoruz. Özellikle Rusya'nın tanker filosu, gemi kaptanları, mürettebatı ve petrol terminalleri üzerinde. Bunların tümü, maksimum yaptırımı hak ediyor" dedi.

Avrupa ülkelerini Rusya ile bağlarını olabildiğince koparmaya çağıran Zelenskiy, "Rusya ile her türlü bağlantı, aleyhinizde kullanılabilir. Bu yüzden Rusya ile ne kadar az bağ olursa, yaşam o kadar güvenli olacaktır. ve yaşam korunmalıdır" dedi.

"AB'ye giden yolumuza kimse engel koyamaz"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'ya AB'ye üyelik yerine "stratejik ortaklık" teklif edilmesi yönündeki fikrine ilişkin bir soruya cevap veren Zelenskiy, "AB'ye giden yolumuza kimse engel koyamaz. Çünkü bu, ulusumuzun iradesidir. Ukrayna halkının kararıdır" dedi.

Ukrayna'nın Macaristan ile sorunları olduğunun doğru olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Macaristan'da seçimler olduğu için 40 milyonluk bir ulusun AB'ye katılma yoluna engel koyuyor. Büyük ve güçlü bir ulus. Bizim Rusya ile savaşımız da bu irademiz yüzünden, doğrudan Avrupa'yı tercih etme irademiz yüzünden çıktı. Çünkü diğer tüm Avrupa ülkeleriyle aynı şeyleri hissediyor ve aynı değerleri paylaşıyoruz" dedi.

"ABD'nin yanımızda olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

ABD'nin kendi taraflarında olduğuna inanıp inanmadığı yönündeki bir soruya Zelenskiy, "ABD'nin yanımızda olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ne söyleyebilirim. Bunu siyasi olarak, diplomatik olarak, her cephede yapıyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine yalanlar söyleyerek iki ayda ülkenin doğusunun tamamını işgal edeceklerini ve üç dört ayda Kiev'de olacaklarını anlattığını savunan Zelenskiy, "Bazı haritalar, garip şeyler gösterdiler. Bunların çoğunu gördüm. Bu anlatıların hepsini yıkmamız gerekiyor. İşte askerlerimizin yaptığı şey bu. Onlara minnettarım. Diplomasi ekibimizin yaptığı şey de bu" dedi. - KOPENHAG