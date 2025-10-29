Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Kadıköy'de Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Kadıköy'de Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü, Kadıköy'de büyük bir coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı ve ülke üzerindeki baskılara karşı direniş mesajı verdi.

CUMHURİYET'in 102'nci yıl dönümü Kadıköy'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken o bizi kavurmasın diye, bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır" dedi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Suadiye'den başlayan yürüyüş Göztepe'ye kadar devam etti. Motosiklet kortejiyle başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve vatandaşlar katıldı. Türk bayraklarıyla caddeyi dolduran vatandaşlar, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 102'nci yılını kutladı.

Kutlamada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Cumhuriyet'e, onun değerlerine en çok sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Siz de bunun tamamen farkındasınız. Cumhuriyet hepimiz için bir çatıdır. Cumhuriyet, haksızlık tam tepemizde iken o bizi kavurmasın diye, bizi savuramasın diye üzerimize kurulu bir çatıdır. Bu çatıyı oraya 15 Mayıs 1919 günü İzmir de işgal edilince son kararını veren, son hazırlıkları yapan, 16 Mayıs gününde Şişli'deki evinden çıkıp Bandırma vapuruna giden ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesinin meşalesini eline alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çakmıştır. Cumhuriyet çatısı dört kolondan oluşur, dört taşıyıcı kolon Cumhuriyetimizi taşımaktadır. Bunlardan biri demokrasi, biri adalet, biri sosyal devlet, bir tanesi de laikliktir. Bugün ülkeyi yönetenler sizin seçtiklerinize kayyımlar atayarak, seçtiğiniz belediye başkanlarını zindanları atarak, milletin seçme ve seçilme hakkını elinden alarak demokrasi kolonunu kesmektedirler. Adalet kolonu da ülkeyi yönetirken acizlik içine düşen, artık siyaset üretemeyen, partisinin kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyen, bunun için bir başsavcı, Cumhuriyet başsavcısı eliyle partisinin yargı kollarını kuran birisi tarafından adalet kolonu kesilmektedir" dedi

Özel, "Şundan emin olunuz ki asla ve asla teslim olmayacağız. Bu zulme yenilmeyeceğiz. Bu baskıya sonuna kadar direnecek, eninde sonunda biz kazanacağız. Çünkü biz 100 yıl önce işgale teslim olmayanların, 100 yıl önce emperyalizme yenilmeyenlerin, 100 yıl önce bağımsızlıktan vazgeçmeyenlerin Türkiye'siyiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve bu ülkeyi kimselere bırakmayız. Türk ile Kürt'ün, Laz ile Çerkes'in, tüm etnisitelerin, tüm mezheplerin kardeşçe yaşayacağı, birlikte başaracağı yarınlar için inançlıyız, kararlıyız. Gücümüzü tarihten, gücümüzü haklılığımızdan, gücümüzü insan sevgimizden, birbirimize ve ülkemize duyduğumuz bağlılıktan alıyoruz. Bu güzel gecede burada tarihe geçen milyonlara; bütün Türkiye'ye, dosta güven ve olmayana da kaygı veren milyonlara bütün dünyaya 'Türkiye neymiş, Cumhuriyetine nasıl bağlıymış?' gösteren, bu muhteşem fotoğrafı çektiren milyonlara söz veriyorum ki asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.