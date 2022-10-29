'Cumhuriyet bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir' diyen Mahir Ünal'dan 29 Ekim paylaşımı

Katıldığı bir konferansta "Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle büyük tepki çeken AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 29 Ekim münasebetiyle sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini hedef alan sözleriyle büyük tepki çekmişti.

KENDİ PARTİSİ DE SAHİP ÇIKMADI

Kendi partisi tarafından bile eleştirilen Mahir Ünal'ın bu paylaşımı sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.

"CUMHURİYET BAYRAMIMIZ" İFADESİNİ KULLANDI

Sosyal medya hesabından "Türkiye yüzyılı" vurgulu bir paylaşım yapan Ünal, "Türkiye Yüzyılı şafağında, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimiz 99 yaşında. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Mahir Ünal'ın o paylaşımı;

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Mahir Ünal, tepkilerin odağına oturmuştu. MHP lideri Bahçeli, isim vermeden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU RESMEN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısındaki konuşmada "AK Parti'de Grup Başkan Vekilliği yapan biri olan Mahir Ünal kalkıyor, bir açıklama yapıyor. Tarih bilmiyorlar, hurafeler ile tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir." dedi.

KENDİ PARTİSİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Mahir Ünal'a kendi partisi olan AK Parti'den de bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.