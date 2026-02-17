Haberler

Erdoğan'ın Etiyopya Ziyareti için Yılmaz Vekalet Edecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne ziyarete gitmesi sebebiyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat tarihinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın yurda dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
