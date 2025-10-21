Haberler

Erdoğan'ın Ziyareti İçin Yılmaz Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaretlerde bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
