Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Ziyareti İçin Yılmaz'a Vekalet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Ziyareti İçin Yılmaz'a Vekalet Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Bu duruma ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'nun konvoyunda korkutan kaza

Genel başkanın konvoyu kaza yaptı!
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'nun konvoyunda korkutan kaza

Genel başkanın konvoyu kaza yaptı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.