Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Ziyareti İçin Yılmaz'a Vekalet Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek. Bu duruma ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim'de Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
