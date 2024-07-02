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Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Aydın'da Görev Yapan Kaymakam ve Vali Yardımcılarının Görev Yerlerini Değiştirdi

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar'ı ile Aydın'da görev yapan 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar'ı ile Aydın'da görev yapan 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.

2 ilçenin yeni kaymakamı belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı'na atama yapılmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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