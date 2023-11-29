Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde 'Free Palestine' Etiketiyle Paylaşımlar Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde 'Free Palestine' etiketiyle paylaşımlar yaptı. Kabine üyeleri, Filistin halkının yaşam haklarının garanti edilmesi ve zulme son verilmesi için desteklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde "Free Palestine" etiketiyle paylaşımlar yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabındaki mesajında, 29 Kasım'ın, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki işbirlikleri, sosyal kalkınma ve eğitim gibi meseleleri konuşarak değerlendirelim bugünü. Geldiğimiz noktada ise Filistin halkı için yaşam haklarının garanti edilmesinin pazarlığına şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak Filistin davasının haklılığının verdiği özgüvenle tüm dünyaya yaşanan zulmü anlatmaya devam edeceğiz. Tarih sahnesinde bu soykırıma destek olanların bu utançla yüzleşmesini sağlayacağız. Filistin halkının öz vatanlarında tutsak olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Gazze'de yaşattığı zulme karşı sessiz kalmaya devam ettiğini belirterek, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Filistin halkının yanında olduğumuzu, bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğimizi hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocukların öldürülmediği bir dünya arzu ediyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sosyal medya hesabından, "soykırımın yaşandığı Filistin topraklarında dökülen kanların bir an evvel durması ve yaşanan insanlık dramının son bulmasını istediklerini" belirtti.

Dünyadaki bütün çocukların eşit ve özgürce yaşayabilmelerini dileyen Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Barışın egemen olduğu, çocukların öldürülmediği bir dünya arzu ediyoruz. Masumların, her nerede olursa olsun ayrım gözetmeksizin yanında olmak hem insanlığımızın hem de inancımızın gereğidir. Bu doğrultuda, Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine de vicdan sahibi her insanın yapması gerektiği gibi destek veriyoruz. '29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardımların Filistinlilere ulaşması için uluslararası topluma bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bizim çağrımız adalet için, barış için ve insanlık için."

"Filistin'in özgürlük mücadelesini destekliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Gazze'deki masumların acılarına ortak olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin'in özgürlük mücadelesini destekliyoruz. Çünkü dünyada haksız yere öldürülen masumlar varsa, bu durum bütün insanlığın ortak bir sorunudur. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde katledilen ve zulme uğrayan siviller için kalıcı barış istiyoruz. Zulme karşı olanlar, asla yalnız değilsiniz. Türkiye, mazlum ve masumların yanında olacak ve insanlık kazanacaktır."