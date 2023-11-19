Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail'in foyasını ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in paylaştığı idam görüntülerinin Hamas ile ilgisi olmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre görüntülerin 2014 yılında İran'da çekildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER 2014'E AİT

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.