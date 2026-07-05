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İletişim Başkanı Duran, vefatının 18. yılında Adil Erdem Bayazıt'ı andı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 18. yılında şair ve yazar Adil Erdem Bayazıt'ı sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 18. yılında şair ve yazar Adil Erdem Bayazıt'ı andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şiirleriyle hakikatin, inancın ve direniş ruhunun sesi olan Adil Erdem Bayazıt'ı vefatının 18. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Kalemiyle yalnızca mısralar değil, medeniyet tasavvuru, adalet şuuru ve milletimizin köklü değerlerini de gelecek nesillere taşıyan Bayazıt, Türk edebiyatında müstesna bir iz bırakmıştır. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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