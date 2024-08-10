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Fahrettin Altun, İsmail Heniyye için taziye mesajı paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran'ın başkenti Tahran'da hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı. Altun, paylaşımında Filistin'in özgür olması ve insanlığa karşı soykırım suçu işleyenlerin hesap vermesi için mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da 10 gün önce hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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