Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kamu Yönetimi Semineri Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu kurumları arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kamu Yönetimi Semineri düzenlendi. Seminere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından genel müdür yardımcısı ve daire başkanı düzeyinde yaklaşık 500 kişi katıldı. Seminerde, dış politika, uluslararası sistem ve bürokrasi geleneği gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, kamu kurumları arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla kamu yöneticilerine yönelik Kamu Yönetimi Semineri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen seminere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından genel müdür yardımcısı ve daire başkanı düzeyinde yaklaşık 500 kişi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Büyükelçi Metin Kıratlı, seminerde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdıkları yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını belirtti.

Bu dönemde, ülkenin dış politikada izleyeceği rotanın, devletin uluslararası alandaki konumunu ve gelecekteki hedeflerini belirlemek açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Kıratlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin girişimci ve insani dış politika anlayışı ile atmış olduğu yenilikçi adımlar, sadece bugünün değil geleceğin diplomasisini de şekillendirecek, gelenek ile gelecek arasında köprüler kuracak. Kendini sürekli bilgiyle besleyen ve yenileyen, değişime ve gelişime liderlik edecek kamu yöneticilerimize büyük sorumluluklar düşüyor."

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ise kamu yöneticilerine büyük görevler düştüğünü, ilki gerçekleştirilen seminerin devam edeceğini ifade etti.

Seminerde, "Dış Politikada Türkiye'nin Rotası" başlığında Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Dönüşen Uluslararası Sistem ve Türkiye" başlığında SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve "Türkiye'de Bürokrasi Geleneği" başlığında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Murat Gökhan Bardakçı konuşma yaptı.