Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki İdari İşler Başkanlığı yerine, "Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği"ne yeniden dönüldü.

BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki "İdari İşler Başkanı", "Genel Sekreter" şeklinde olarak değiştirildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi.