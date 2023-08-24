Alaplı Kaymakamlığı ile Vali Yardımcılığı makamlarına atamalar gerçekleştirildi. Vali yardımcıları, kaymakam ve jandarma komutanlıklarının atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Alaplı Kaymakamlığı ile Vali Yardımcılığı makamlarına atamalar gerçekleştirildi.

Vali yardımcıları, kaymakam ve jandarma komutanlıklarının atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz Ankara'nın Beypazarı ilçesine Kaymakam olarak atandı. Kars'ın Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal Alaplı ilçesine Kaymakam olarak atandı. Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine Muammer Balcı atandı. İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Cezmi Yalınkılıç'ın Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı görevine devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK