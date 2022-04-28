Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan 20 yaşındaki İYİ Parti Gençlik Kolları Üyesi Alp Emeç salıverildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklan İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç'in tahliyesine karar verildi.

İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi 20 yaşındaki Alp Emeç 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Emeç'in tutuklanma gerekçesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan atasözünü kendi hesabından paylaşıp silmesi olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi

TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 2 hafta cezaevinde kalan Emeç'le ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi, "Cezaevindeki İYİ Gençlik Üyesi Alp Emeç bugün tahliye olmuştur" denildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu, sevgili Alp Emeç tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Uğur Birdal - Politika

İYİ Parti, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title