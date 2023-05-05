Cumhurbaşkanımız Tüm Tekelleri Kırdı

'CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM TEKELLERİ KIRDI'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Gölköy ilçesindeki temaslarının ardından seçim çalışmalarını Mesudiye ilçesinde sürdürdü. İlk olarak AK Parti Mesudiye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Özer, parti binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Mustafa KIRLAK/MESUDİYE, (Ordu),