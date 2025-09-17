Cumhurbaşkanı Yılmaz, Menderes ve Bakanları Andı
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64. yılında rahmetle andı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Millet iradesinin gasp edildiği 27 Mayıs darbesinin ardından, cunta mahkemelerinin yargılamalarıyla idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, saygı ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika