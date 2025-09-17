Haberler

Cumhurbaşkanı Yılmaz, Menderes ve Bakanları Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 64. yılında rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin gasp edildiği 27 Mayıs darbesinin ardından, cunta mahkemelerinin yargılamalarıyla idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz karar! Sonunda ikna oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.