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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat Valiliğini, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yılmaz, Valiliğe gelişinde Vali Abdullah Köklü tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Yılmaz, şehirde yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Köklü'den bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, İl Başkanı Adem Dizer ve partililerle bir araya geldi.

Yılmaz, ardından, Tarihi Canikli Konağı'na geçerek, burada Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında Yazıcıoğlu, babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun görevdeyken kullandığı, restorasyonla yenilenerek hizmete kazandırılan cipi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a gösterdi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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