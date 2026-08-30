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Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı: Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Girne Açıklarında Yolcu Gemisi Battı: Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak battığını, KKTC ve Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarının arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Önceliğin yolcu ve mürettebatın kurtarılması olduğunu belirten Yılmaz, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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