Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Norveç Başbakanı Store ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüştü.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılıyor. Yılmaz, Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi'nde gerçekleştirilen zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Yılmaz, Erivan temasları kapsamında ilk olarak Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Norveç ikili ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, ticaret, turizm, yatırımlar, enerji, bilim ve teknoloji, savunma sanayii ve terörle mücadele gibi pek çok başlık ele alındı. Yılmaz, görüşmeye ilişkin "Türkiye olarak Norveç ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi önemsiyoruz. Başbakana yapıcı yaklaşımları ve iş birliğimize katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın, Erivan temasları kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
