Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu hükümeti uluslararası mahkeme önüne çıkarılmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT World Forumu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma dikkat çekerek Netanyahu hükümetinin uluslararası mahkeme önüne çıkarılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin kalıcı bir ateşkes için uğraştığını ve terörizme karşı verdiği savaşı vurguladı.

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu hükümeti işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT World Forumu'na katıldı. Konuşmasında İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma dikkat çeken Yılmaz, "İsrail'in Gazze üzerindeki saldırıları neredeyse 15 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu krize çözüm bulmak için uluslararası toplumu harekete geçirdik. Adalet ve vicdanın bir sesi olarak, bölgesel ve küresel ortaklarımızla işbirliği ve danışma içinde aktif bir duruş sergiledik. Bu faaliyetler savaş suçlarıdır. Netanyahu hükümeti tüm işbirlikçileriyle birlikte uluslararası mahkeme önüne götürülmelidir. Hem küresel hem de bölgesel partnerlerimizle birlikte vicdanın ve adaletin sesi olarak iş birliği ve arabuluculuk üzerine çok çalıştık" dedi.

"Türkiye kalıcı bir ateşkes için uğraşıyor"

Türkiye'nin süre gelen bir ateşkes için uğraşmakta olduğunu ve gerçek bir ateşkes istediğini belirten Yılmaz, "Bu sorunu tamamen kökten çözecek sonuç için buna ihtiyacımız var. Birleşmiş Milletlerle uluslararası yardımları destekledik. Gazze'deki hastanelerin bombalanması sonrasında Filistin'den hastalar getirdik, çalışmalarımıza Filistinlilere yardım etme konusunda devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Gazze, ülkelerin insani duruşlarını göstermeleri için bir test noktası aslında" diye konuştu.

"Terörizme karşı verdiğimiz savaşı da ön plana çıkartan bir ülkeyiz"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış için Birleşmiş Milletlere, NATO'ya olan katkılarını Avrupa Birliği'ne de gösterdiğini söyleyen Yılmaz, "Terörizme karşı verdiğimiz savaşı da ön plana çıkartan bir ülkeyiz. İsmi FETÖ, PKK ya da DEAŞ olabilir hepsini etkili bir şekilde ezmeye çalışıyoruz. Partnerlerimizin ve müttefiklerimizin de bunun üzerine çözücü bir yaklaşım yapmasını istiyoruz. İnsanlık çok fazla zorlukla uğraşıyor, İslamofobiklik, Yahudi düşmanlığı, farklı türlü düşmanlıklar da bulunmakta" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL