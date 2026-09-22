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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Manisa Turgutlu'da 2 ağır yaralı olduğunu açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa Turgutlu'daki olayda 2 ağır yaralı olduğunu ve failin yakalandığını açıkladı. Yılmaz, valinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğünü, bakanların olay yerine intikal ettiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki olaya ilişkin, "Valimiz olay yerinde bütün ilgili makamlarla gerekli çalışmaları sürdürüyor. Sayın Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısının açılışında açıklama yaptı. Yılmaz, "Bugün maalesef hepimizi üzen bir hadise yaşandı. 2 ağır yaralımız var. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay yerine sevk edildi ve gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde bütün ilgili makamlarla gerekli çalışmaları sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Sayın Milli Eğitim ve İçişleri Bakanımız olay yerine intikal ediyor. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bilgilendirilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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