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Cevdet Yılmaz KKTC'de taziye ziyaretinde

Cevdet Yılmaz KKTC'de taziye ziyaretinde
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenler için KKTC'ye gitti. Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılanan Yılmaz, Filo Jet faciası nedeniyle taziye temaslarında bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye geldi. Girne açıklarında 9 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazanının ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere KKTC'ye gelen Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ünal Üstel karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciası nedeniyle gerçekleştirdiği taziye ziyareti kapsamında temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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