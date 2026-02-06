Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Asrın felaketinde kaybettiğimiz her canın acısı hala yüreğimizde, hatıraları hafızamızda… O günden bu yana devlet–millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak üç yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."