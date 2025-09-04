Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne Çevrim İçi Katıldı

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, Ukrayna'da barış sağlanması için diplomatik çabaların önemi vurgulandı ve Türkiye'nin bu süreçteki öncü rolü belirtilerek, diyalog ve diplomasi çağrısı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi olarak katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı. Türkiye olarak, kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
