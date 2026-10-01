Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni yasama yılı açılışına ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin yeni yasama yılında da milletimizin beklentileri ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum." temennisinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın bugün başladığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin yeni yasama yılında da milletimizin beklentileri ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınmamızı güçlendirecek reformların hayata geçirilmesi, Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi ve sivil, demokratik, katılımcı yeni bir anayasa için atılacak adımlar büyük önem taşımaktadır. Farklı görüşlerin ortak menfaatlerimiz etrafında buluştuğu, istişare ve uzlaşma kültürünün güçlendiği bir Meclis, demokrasimizin ve ülkemizin geleceğinin en önemli güvencelerinden biridir."

Başta TBMM Başkanı olmak üzere, milletvekillerine ve Gazi Meclisin tüm mensuplarına verimli ve başarılı bir yasama yılı dileyen Yılmaz, 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA