Haberler

Yılmaz: Terörsüz Türkiye'de demokrasi ve kalkınma sürecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ne destek vererek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla terörsüz bir Türkiye'de demokrasi ve kalkınma standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, bugün milli iradenin tecelligahı TBMM'de geniş bir mutabakatı yansıtan imzalarla takdire sunulduğunu belirtti.

Kanun teklifinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzuru ve kardeşliği daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartlarımızı yükseltmeye, güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi aşkı gerçek oldu! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’dan hamle

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi
Sahildeki şüpheli cisim İDA çıktı

Bu sefer İHA değil... Sahile vurdu, ekipler alarma geçti
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babası, kızının 27 yaşındaki sevgilisinden şikayetçi oldu

Babası mesajları görünce savcılığa koştu! Ünlü dizide büyük skandal

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı hatırlamıyorum

İşte Trabzon'a ulaşan Salah'ın ilk sözleri: Daha önce...
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

Firari darbeci itirafçı oldu: Her şeyi tek tek anlattı

Salah aşkı böyle bir şey! Firavun kılığına girip kolbastı oynadı

Tüm ülke onu konuşuyor!
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor