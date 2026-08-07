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Mekke Savunma Anlaşması: Barış ve İş Birliği Vurgusu

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kimseyi hedef almadığını belirterek, anlaşmanın Türkiye'nin barış odaklı dış politikasını güçlendirdiğini ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Ortak Savunma Anlaşmasının herhangi bir ülkeyi hedef almayan bir anlaşma olduğunu ifade ederek, "Anlaşma; ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik iş birliklerini daha da ileri taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mekke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu kaydeden Yılmaz, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almayan bir anlaşma olduğunu kaydetti.

"Anlaşma Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik iş birliklerini daha da ileri taşımaktadır"

Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Anlaşma; ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye'nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik iş birliklerini daha da ileri taşımaktadır. Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik iş birliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik iş birliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir. Ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu önemli adımın bölgemiz, İslam alemi ve küresel barış için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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