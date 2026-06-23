Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında kazara meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kırıkkale Yahşihan'da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmış süreç titizlikle yürütülmektedir."