Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Denizli Sarayköy'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.