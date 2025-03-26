Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar dökülmedi

Erdoğan'dan "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" çıkışı
Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu! Bakan Tunç'tan açıklama

Öcalan'ın ailesinden İmralı başvurusu
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel soruşturmasında yeni gelişme

78 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
Narin'in amcası Salim, aylar sonra ilk kez konuştu

Narin'in amcası aylar sonra ilk kez konuştu! İntikam mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin bazı markalar için başlattığı boykot çağrısına "Bu, aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesine yönelik protestolar sürüyor.

CHP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Saraçhane'de devam eden protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuş ve bu karar kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

CEVDET YILMAZ: CHP'LİLER DE BU TABLODAN RAHATSIZ

Katıldığı canlı yayında Özel'in boykot çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşlarımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" ifadelerini kullandı.

"NE İÇİN ŞU ANDA ERKEN SEÇİM YAPALIM?"

Yılmaz, Habertürk canlı yayınında CHP başta olmak üzere, adalet ve demokrasi için sokaklarda olan milyonların "erken seçim" talebini eleştirerek "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (38)

Haber Yorumlarıkaptanseyit07:

ben darbeci akp ile aynı gemide değilim.

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme101
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Sizinle sadece akp'li yandaşlar aynı gemide başka kimse değil.

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

sırf artık seçilemeyeceğiz diye o gemiyi yakmaya çalışan bir günde bu milletin cebinden 30 milyar dolar çıkarıp satmak zorunda kalan siz değil miydiniz

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfer oden:

Bunlar gemideki fareler. Gemiyi batırınca arkalarına bakmadan kaçacak fareler.

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

ben ak parti zamanında bir yazılı sınavda derece yaptım. mülakatta elendim. buna yemin ederim. sonra mahkeme kanalı ile hakkımı aldım. ama bana yapılan haksızlık dolayısıyla dinime ya da devletime düşman olmadım. diyorum ki demek ki benim uğradığıma bu chp liler uğrasa hepsi dağa çıkacak. ya hu iktidara küsülüp milletin malına boykot yapılır mı? ya hu iktidara küsüp hırsız desteklenir mi? ya hu iktidara küsüp terör desteklenir mi?iktidar müslümanım diyor diye yaptığı hatalar islama mal edilir mi

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme89
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

demekki CHP doğru yolda yoksa bunlar tepki gostermezdi

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Yılmaz siz de dorularla konuşmadınız o ayrı konu. Evet su an ki konuşmanız ilk defa doğru. Aynı gemideyiz de, olay ne biliyormusunuz? Düşünceler farklı. Sayın Özel çıkıp demiyor ki memleketimiz de , ekonomi de şunlar, bunlar vs vs yanlış. Biz gelelim şöyle böyle düzeltebiliriz. Hiç bir fikri de yok, misyonu da yok, düzeltebilecek ekibi de yok. Patmaknsallama siyaseti ile bu gemi yüzmez sayın ÖZGÜR ÖZEL BEY. kendinize biraz çeki-düzen veriniz. CHP diye bir parti bırakmamaya yemin mi ettiniz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bunlar zaten uzun zamandır bu ekonomik olarak kirli işleri yapıyorlar. Çünkü hükümeti en fazla ekonomiden vurabiliyorlar. 80 yıldır ülkeyi soyarken elde ettikleri birikimleri şimdi ülkeyi karıştırmak için kullanıyorlar

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuran Şahin:

aynı gemideyiz evet,haklısınız,meclisde mıhalefetin hangi önergesi kabul edildi,diyorsunuzki, muhalefet çözüm üretmiyor, çözüm üretmesi için önergelerini kabul edinki,inandırıcı olsun,hepsimi aykırı önerge,yoksa siyasi tuzakmı,muhalefet diyorki,belediyelerin bazı projelerinin bakanlıklar tarafından engellendiği,imza atılmadığı gibi iddialar var,vatandaşın hizmeti engellenirse çözüm olmaz,

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

CHP yi normal bir parti, CHP lileri normal bir insan olarak değerlendirirseniz, yapmış olduğunuz bütün yorumlar, boşa gider,

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Tüm 38 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title