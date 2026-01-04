Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Venezuela'da yaşanan krizde Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış politikanın, ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatleri esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alan olduğunu belirtti.

Liderliğin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir. Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz."