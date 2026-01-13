Sanal Bahisle Mücadele Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, sanal bahis ve kumar sorunu konusunda çok hassas, bir sosyal yara olarak görüyor ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sanal bahis ve kumarla ilgili eylem planına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Toplantının ardından sunuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, sanal bahis ve kumarla mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsamlı bir eylem planının hazırlandığını hatırlatarak, "Eylem planında her kurumla ilgili eylemler var. Her kurum kendi eyleminden haberdar oldu ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığında bir koordinatör kurumu var. İki ayda bir MASAK başkanlığında bir izleme toplantısı yapılıyor. Dört ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme toplantısı yapıyoruz. Bu ay içinde, ilk izleme toplantımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız sanal bahis ve kumar sorununu sosyal yara olarak görüyor"

Sanal bahis ve kumarla mücadelede atılan adımların değerlendirileceğine ve eylem planının nasıl gittiğinin değerlendirileceğine dikkati çeken Yılmaz, "Çok güzel tartışmalar oldu. Genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz hemen hemen herkes söz alıp fikirlerini ifade etti. Buradaki fikirlerden de şüphesiz istifade edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, bu konuda çok hassas, bir sosyal yara olarak görüyor ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü" değerlendirmesinde bulundu.

"Bütüncül bir plan, kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz"

AK Parti'nin sanal bahis ve kumarla mücadele konusunda çalışmalar yapacağını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu işin bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık, suçun önlenmesi, bu sanal medyada bu sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi işin arz tarafında. Bir de talep tarafı var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. İnsanların bu tür bağımlılıklara girmemesi konusunda milli eğitimden medyadaki kamu spotları dahil olmak üzere birçok alt başlık var. Sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olayı sahiplenmesi gibi çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan, kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Yılmaz, caydırıcılık açısından hukuki olarak da cezaların artması için Adalet Bakanlığının çalışma yürüttüğünü de sözlerine ekledi. - ANKARA