Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı

Cevdet Yılmaz, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesi için düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Toplantıda Türkiye'nin önceliğinin bölgesel istikrar ve savaşın sona ermesi olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Yayılma riski giderek artan savaşın etkilerini değerlendirmek ve saldırıların sona ermesine yönelik çalışmaları gözden geçirmek amacıyla, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde düzenlenen Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldık. Bölgemizdeki diğer ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye olarak önceliğimiz bölgesel istikrar ve huzur ile küresel refahı tehdit eden savaşın bir an önce sona ermesidir. Üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırıları kınıyor, çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı olarak sürdürüyoruz. Uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi halinde barışın tesis edilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

