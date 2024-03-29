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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te mitinge katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yılmaz, "Bize oy versin, vermezsin. Herkese bugüne kadar hizmet ettik" dedi.

Beykent Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti adayı Nevzat Karatay'a destek isteyerek, 1 Nisan'da Ramazan bayramından önce Milli İrade Bayramını kutlamayı istediklerini belirtti. Yılmaz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı. Herkesi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamladığını belirten Yılmaz, "Kurtalan'da bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Öncelikle hepinizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenabı Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bu ayı huzur içinde geçirmeyi, sağlıkla sıhhat ile bayrama kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Bayramdan önce 31 Mart'ta 1 Nisan'da bayramdan önce milli irade bayramını nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim bu vesileyle liderimiz, cumhurbaşkanımız, Siirt'in eniştesi, cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Huzur içinde bir seçim yapıyoruz. İnşallah bir demokrasi şöleni şeklinde geçecek. Tüm ülkede ve bölgemizde. Huzur ve güven her şeyin temelidir. Huzurun olmadığı yerde ne demokrasi oluyor ne de kalkınma oluyor. Ama huzur varsa güven varsa insanlar rahat bir şekilde yaşıyorsa orada temel hak ve hürriyetler de gelişiyor. Demokrasi de gelişiyor. Kalkınmada, ekonomide gelişiyor. Gençlerimiz iş buluyor, AŞ buluyor. Bugün Kurtalan'da huzur görüyorum" dedi.

"Kimsenin bizim irademizi çalmasına izin vermeyelim" diyen Yılmaz, "Sandıklarda sandıklarımıza çok güçlü bir şekilde sahip çıkalım inşallah. Herkesin tercihine saygılıyız. Kim demokratik hakkını nasıl kullanıyorsa başımızın üstünde. Bir itirazımız yok. ve herkese de hizmet etmeye hazırız. Bize oy versin, vermezsin. Herkese bugüne kadar hizmet ettik. Bundan sonra da edeceğiz inşallah. Ama kendi oyumuza da sahip çıkalım. Sandıklar kapanana kadar tutanaklar tutulup teslim edinene kadar sandıklarımıza sahip çıkalım. Dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun var olun" şeklinde konuştu - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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