Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nin açılış töreni ve oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nin açılış töreni ve oturumuna katıldı.

Zirvenin düzenlendiği Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde, misafir liderleri karşılayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile tokalaşan Yılmaz, açılış töreninin ardından açılış oturumuna iştirak etti ve diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılan Yılmaz'ın, bugün zirve kapsamda ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkenin lideri zirveye katılıyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
