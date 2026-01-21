Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik'
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yılmaz, ziyaretin anlamı ve kardeşlik hukuku çerçevesinde toplumsal entegrasyonun önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "AK Parti Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya başkanlığındaki heyetle birlikte Avrupa'dan gelen Ezidi toplumu temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettik. Mezopotamya'nın kadim halklarından, köklü ve zengin kültürel geçmişe sahip Ezidi kardeşlerimiz, binlerce yıllık ortak kültürümüzün ve birlikte yaşama irademizin önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Misafirleri ziyaretleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kardeşlik hukuku temelinde; inanç özgürlüğünü esas alan, toplumsal entegrasyonu güçlendiren bir anlayışla bölgemizin kültürel ve ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için toplumumuzun tüm kesimleriyle istişarelerimize devam edeceğiz. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat başta olmak üzere kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Haberler.com
500

