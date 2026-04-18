Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda AA standını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, "15 Temmuz Anı Odası"nı gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde devam ediyor.

Foruma katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Anadolu Ajansının standını ziyaret ederek, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz, stant alanında kurulan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası"nı da gezdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, stantta AA çalışanlarıyla da sohbet ederek, ADF kapsamında medyanın çok iyi çalıştığını ifade etti.

Forma birçok kesimden katılım olduğunu anlatan Yılmaz, "Hem ulusal hem uluslararası düzeyde buradaki tartışmalar yansıtılıyor. Emekleriniz için teşekkür ediyorum." dedi.