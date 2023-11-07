Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya'da AK Parti Teşkilatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Yerel seçimlere değinen Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak belediye sayısını çok daha fazla artıracaklarına inandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Geride kalan Mayıs seçimlerinde vatandaşların bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek verdiğini belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız 5 yıl ülkemizin başında çok şükür. Çok fırtınalı bir dönemde liderler güçlü tecrübeli dirayetli liderler her zaman önemlidir ama özellikle fırtınalı zamanlarda zor zamanlarda bir kat daha önemlidir. Çok şükür böyle bir dönemde dünyanın bölgemizin zor şartlardan geçtiği bir dönemde Türkiye olarak güçlü dirayetli tecrübeli milletiyle bütünleşmiş bir lidere sahibiz. Bunun için hakikaten şanslı olduğumuzu ifade etmek isterim. Diğer taraftan mecliste de yine Cumhur İttifakı olarak bir çoğunluk sağladık" dedi.

Mayıs seçimlerinde halkın sandıklara demokratik olgunluk içinde giderek bütün algı oluşturmaya çalışanlara en güzel cevabı verdiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye'nin siyasi istikrarını korudu güçlü liderliğini korudu bunlar çok önemli. Ekonomi açısından önemli olduğu gibi bu durum depremin yaralarını sarma açısından da çok kıymetli. Güçlü liderliğin olmadığı siyasi istikrarın olmadığı bir ortamda ne ekonominizi toparlayabilir misiniz ne de bu kadar büyük bir depremin yaralarını sarabilir. Dolayısıyla halkımız hakikaten basiretli bir şekilde istikrarına ve liderine sahip çıktı" ifadelerine yer verdi.

"Neredeyse tarihimizdeki en büyük muhalefet ittifakıyla karşı karşıya kaldık"

Seçim öncesi muhalefettin oluşturduğu ittifaka da değinen Yılmaz, "Karşımızdaki cephenin ne kadar büyük olduğunu herhalde anlatmamıza gerek yok. Olmayacak kişiler bir araya geldi, hiç olmayacak çevreler bir araya getirildi. Neredeyse tarihimizdeki en büyük muhalefet ittifakıyla karşı karşıya kaldık. Sadece siyasi partiler değil birtakım örgütler terör örgütleri bu işin içine girmeye çalıştı. Uluslararası birtakım güçler kendilerince Türkiye'ye şekil vermeye çalıştılar. Bütün bunlara rağmen vatandaşımız basiretini, ferasetini ortaya koydu ve Cumhur İttifakı'ndan ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana iradesini net bir şekilde sandıklara yansıttı. Muhalefetten bazı kişiler o süreçte yaşananları sonradan öğrendiler. Pazarlıkları şunları bunları ve şöyle diyenler oldu 'iyi ki kazanmamışız' duydunuz değil mi medyada da çıktı bunlar. Çünkü o kadar karanlık pazarlıklar şeffaf olmayan ilişkiler oldu ki buna rağmen dediğim gibi halkımız gerekli cevabı verdi" diye konuştu.

"Şimdi artık yerel seçim zamanı"

Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlere de değinen Yılmaz, "Şimdi artık yerel seçim zamanı. İnşallah genel seçimde olduğu gibi yerel seçimleri de demokratik olgunluk içinde demokratik bir rekabet ortamında yaşayacağız. Biz inanıyoruz ki reklam belediyeciliğine veya belediyeyi bir araç olarak kullananlara değil gerçek belediyeciliğe hakiki belediyeciliğe samimi belediyeciliğe yatırım belediyeciliğine hizmet belediyeciliğine oy verecek. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak belediye sayımızı çok daha artıracağımıza inanıyoruz. Mevcutları koruyup üzerine yeni yeni belediyeler alacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun da yolu teşkilatlarımızın çok çalışmasından geçiyor. Teşkilatlar vefakar cefakar gönüllü kurumlar, onların vatandaşa birebir gitmesi vatandaşı dinlemesi ve anlatması çok önemli. İnşallah bu süreçte bunları hep birlikte yaşayacağız göreceğiz. Yerel düzeydeki bu çalışmalarla birlikte hem merkez hem yerel olarak önümüzdeki dönem en temel önceliğimiz afet bölgelerimizdeki yaraları sarmaktadır. Şimdiden başlamış durumdayız. Malatya'da da görüyorsunuz başka illerimizde de. Kolay değil bu kadar büyük bir yükün altından kalkmak iyi ki başkaları gelmemiş gerçekten. Bu deprem yükünü ancak böyle bir güçlü hükümet ve güçlü liderle Türkiye kaldırabilir" diye konuştu. - MALATYA