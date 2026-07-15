Haberler

Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan alanda düzenlenen törene katıldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gelen Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti. Yılmaz, daha sonra anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD ordusundan yeni saldırı dalgası! "Başladık" diyerek duyurdular
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım

Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba!
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...

Yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine suikast planlamışlardı: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Bakan Gürlek'in eşine suikast planlamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı