Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, vefatının 5. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, vefatının 5. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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